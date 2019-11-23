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#عبدالرزاق دحنون - عبدالله حنا يكتب عن خالد بكداش


#عبدالرزاق دحنون - عبدالله حنا يكتب عن خالد بكداش
2019/11/23 | 12:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عبدالرزاق_دحنون مرحلة التكوينولد خالد بكداش قي دمشق عام 1912 .

كان والده البمباشي بكداش بك ضابطا في الجيش العثماني .

وبعد انهيار الدولة العثمانية خدم في الجيش العربي زمن الملك فيصل , ثم أُحيل إلى التقاعد في أيام الانتداب .تلقى خالد بكداش تعليمه الابتدائي في مدرسة التطبيقات النموذجية الابتدائية وتخرج منها حاملا شهادة السرتفيكا بتفوق في حزيران 1925 .

وبسبب تفوقه قُبل طالبا داخليا مجانيا في مكتب عنبر......

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