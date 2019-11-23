عبدالرزاق دحنون - عبدالله حنا يكتب عن خالد بكداش

2019/11/23 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون مرحلة التكوينولد خالد بكداش قي دمشق عام 1912 .كان والده البمباشي بكداش بك ضابطا في الجيش العثماني .وبعد انهيار الدولة العثمانية خدم في الجيش العربي زمن الملك فيصل , ثم أُحيل إلى التقاعد في أيام الانتداب .تلقى خالد بكداش تعليمه الابتدائي في مدرسة التطبيقات النموذجية الابتدائية وتخرج منها حاملا شهادة السرتفيكا بتفوق في حزيران 1925 .وبسبب تفوقه قُبل طالبا داخليا مجانيا في مكتب عنبر......

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