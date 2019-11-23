وفد حكومة إقليم كردستان يلتقي عبدالمهدي

2019/11/23 | 12:01

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر سياسي مطلع، السبت (23 تشرين الثاني 2019)، بأن وفد حكومة إقليم كردستان الذي وصل إلى بغداد...





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