2019/11/23 | 12:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر سياسي مطلع، السبت (23 تشرين الثاني 2019)، بأن وفد حكومة إقليم كردستان الذي وصل إلى بغداد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفد حكومة إقليم كردستان يلتقي عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أفاد مصدر سياسي مطلع، السبت (23 تشرين الثاني 2019)، بأن وفد حكومة إقليم كردستان الذي وصل إلى بغداد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفد حكومة إقليم كردستان يلتقي عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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