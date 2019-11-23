طقس غائم واستقرار بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

2019/11/23 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، استقرار درجات الحرارة في مختلف مناطق البلاد غداً وبعد الغد.

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