2019/11/23 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعترفت إدارة مستشفى أن نزلاء مهددين بالتعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" عن طريق الخطأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتراف صادم... خطأ طبي يهدد بإصابة 1000 مريض بالإيدز) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتراف صادم... خطأ طبي يهدد بإصابة 1000 مريض بالإيدز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).