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اعتراف صادم... خطأ طبي يهدد بإصابة 1000 مريض بالإيدز


اعتراف صادم... خطأ طبي يهدد بإصابة 1000 مريض بالإيدز
2019/11/23 | 12:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية: الفرات نيوز} اعترفت إدارة مستشفى أن نزلاء مهددين بالتعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" عن طريق الخطأ.

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