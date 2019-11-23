"وحدة بوحدة".. هذا ما تريده الامارات من العراق مقابل الافراج عن الشابندر

2019/11/23 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص

منذ ما يقارب الاسبوع حصل جدل كبير في الشارع العراقي السياسي بعد ان تم الكشف عن احتجاز السياسي العراقي البارز عزت الشابندر

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