اليوم.. ريال مدريد ضد سوسييداد.. تعرف على تشكيلة الملكي

2019/11/23 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف ريال مدريد ضيفه ريال سوسييداد اليوم السبت في إستاد "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

مباراة يحتاج فيها ريال

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