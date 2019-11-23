2019/11/23 | 12:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 23/11/2019صورة.. أحوال الطقس في عموم العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع KNN الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 12:05.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع KNN.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (23/11/2019صورة.. أحوال الطقس في عموم العراق) نشر أولاً على موقع (KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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