2019/11/23 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسومات من متظاهرين بالبصرة على جدران دوائر قريبة من ساحة الاعتصام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 12:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسومات من متظاهرين بالبصرة على جدران دوائر قريبة من ساحة الاعتصام) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسومات من متظاهرين بالبصرة على جدران دوائر قريبة من ساحة الاعتصام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).