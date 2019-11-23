2019/11/23 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر متظاهرو ساحة التحرير، اليوم السبت، بيانهم الرابع للرد على شيوخ العشائر الذي التقت برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث أكدوا على مطلب رئيسي وهو إقالة الحكومة الحالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“نازل أسحب شرعيتكم”.. البيان الرابع لمعتصمي التحرير يدعو إلى جمعة مليونية ويرد على بعض شيوخ العشائر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“نازل أسحب شرعيتكم”.. البيان الرابع لمعتصمي التحرير يدعو إلى جمعة مليونية ويرد على بعض شيوخ العشائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).