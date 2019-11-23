وفد كوردستان يبدأ أول اجتماع ببغداد ومسؤول يذكّر بـ

2019/11/23 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- دخل وفد حكومة إقليم كوردستان فور وصوله الى بغداد في اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لبحث أربعة ملفات رئيسية وبضمنها حصة الإقليم من الموازنة وملف النفط.

وزيارة الوفد الكوردي الى بغداد هي الأولى منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة الاتحادية في العاصمة ومدن الجنوب الشهر الماضي.

ويأتي هذا التحرك في إطار زيارات تبادلها الجانبان بعد تحسن العلاقات بينهما على الرغم من أن الكثير من الخلافات لا يزال قائماً.

وقال ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى بغداد فارس عيسى لكوردستان 24 إن المشاكل السابقة فيما يتعلق بالموازنة والرواتب "قريبة من الحل".

وتابع "لن يتم قطع رواتب الموظفين.



هذه الأمور بالنسبة لنا خط أحمر ويوجد تفاهم جيد بما يتعلق بمسألة تسليم النفط" الى بغداد.

ويتألف الوفد الكوردي من وزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب ووزير الإقليم خالد شواني ورئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح وسكرتير مجلس وزراء الإقليم آمانج رحيم.

وسبق أن قال مصدر مطلع إن الوفد سيبحث في بغداد ملفات النفط والطاقة وحصة الإقليم من الموازنة المالية لعام 2020 بالإضافة الى الديون والتجارة.





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