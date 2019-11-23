2019/11/23 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت السعودية مجدد، اليوم السبت، ايران بالاعتداء على شركة اراموكو (شركة النفط العالمية السعودية)، مطالبةً الولايات المتحدة بتوفير خبراء للتأكد من الحادثة.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تتهم ايران مجددا بالاعتداء على أرامكو وتطالب الأمم المتحدة بتوفير خبراء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تتهم ايران مجددا بالاعتداء على أرامكو وتطالب الأمم المتحدة بتوفير خبراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).