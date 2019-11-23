محافظ واسط يعلن المصادقة على 100 درجة وظيفية لأبناء المحافظة

2019/11/23 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي ،اليوم السبت، المصادقة على 100 درجة وظيفية لأبناء المحافظة في محطة الزبيدية الكهربائية .

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