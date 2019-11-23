2019/11/23 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء الجوية: طقس غائم وضباب خفيف يومي الاحد والاثنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 12:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: طقس غائم وضباب خفيف يومي الاحد والاثنين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية: طقس غائم وضباب خفيف يومي الاحد والاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).