2019/11/23 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كركوك

الشرطة الاتحادية تعلن تحرير مختطف في كركوك

يتبع .



.



.

بغداد اليوم- خاص

نفت قيادة شرطة النجف، السبت (23 تشرين الثاني 2019)، اغتيال ناشط مدني في المحافظة، مؤكدة أن الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ليس في العراق.

وقال الموسوي لـ(بغداد اليوم)، إن "الحديث عن وجود عملية اغتيال طالت احد

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، الجمعة، عن اعداد المتظاهرين واماكن تواجدهم في المحافظات، مبينا أن العدد الكلي للمتظاهرين بلغ لهذا اليوم 14650 متظاهراً.

وقال المحنا في ايجاز لاعداد المتظاهرين واماكن تواجده

بغداد اليوم ـ صلاح الدين

أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، الجمعة، العثور على عبوات ناسفة، وتدمير 3 انفاق لتنظين داعش غرب تلول الباج.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "نفذت واجبا لتفتيش وتطهير ضمن منطقة غرب تلول الباج لفرض الام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الشرطة الاتحادية تعلن تحرير مختطف في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الشرطة الاتحادية تعلن تحرير مختطف في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).