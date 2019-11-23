2019/11/23 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد النائب العراقي عن تحالف الفتح حنين القدو، السبت، قدرة الحكومة على تلبية جميع المطالب الجماهيرية خلال مدة 45 يوماً فقط، معتبراً أن الحكومة ليس ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عراقي: الحكومة ليس لديها "عصا سحرية" ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عراقي: الحكومة ليس لديها "عصا سحرية" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).