العراق يستورد نحو 1200 ميغاواط كهرباء من ايران

2019/11/23 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن رئيس نقابة صناعة الكهرباء الايرانية أن العراق يستورد بين 1100 الى 1200 ميغاواط كهرباء من ايران.

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