الكربولي: حرق البنايات التاريخة خلفها اياد خبيثة للاستيلاء عليها والاستفادة منها

2019/11/23 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس حزب الحل، النائب جمال الكربولي، السبت، وجود اياد خفية تقف وراء حرق البنايات التاريخية للاستيلاء عليها والاستفادة منها.

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