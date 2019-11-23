العبيدي لـ

2019/11/23 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي، بان القوات الامنية باشرت بعملية تطهير خط كهرباء 35 ك ف من خطر الاسلحة المفخخة

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