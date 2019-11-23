القوات الامنية تلقي القبض على ١٧متهما بقضايا جنائية في الديوانية

2019/11/23 | 12:34

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العهد نيوز – الديوانية

القت مفارز من شرطة محافظة الديوانية، القبض على ١٧ متهما بقضايا جنائية مختلفة.

وقال مصدر في اعلام شرطة المحافظة لـ"العهد نيوز"اليوم السبت، ان

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