2019/11/23 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أفادت قناة TRT التركية الناطقة باللغة العربية، اليوم السبت، بوقوع قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض شمال الرقة شرقي سوريا.

وقالت إن الانفجار أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 26 آخرين.وقال ناشطون إن السيارة انفجرت في شارع الصناعة أمام أحد مقرات مسلحي ما يسمى "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا وسط المدينة.وأشار الناشطون إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار ونقلت الجرحى إلى المستشفيات على الحدود التركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض السورية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).