اصابة مزارع بتفجير عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى

2019/11/23 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم السبت، بإصابة مزارع أثر انفجار عبوة ناسفة شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "عبوة ناسفة انفجرت على مزارعين في بساتين قرية الاصلاح ضمن حوض الشيخ بابا بأطراف ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن "الانفجار اسفر عن اصابة احد المزارعين بجروح نقل على اثرها الى المستشفى، فيما تم فتح تحقيقا بالحادث".

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