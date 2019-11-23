سعد لمجرد يعود لإحياء الحفلات‎ بعد 3 سنوات من التوقف

2019/11/23 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المغني المغربي سعد لمجرد على حسابه في "انستغرام" عن عودته إلى الخشبة لإحياء السهرات، بعد توقف دام منذ تشرين الاول 2016.

وجاء في تغريدة: "سعيد أحبائي بعودتي قريبًا للخشبة، سأوافيكم قريبًا إن شاء الله بالتواريخ"، كما كتب في الستوري الخاص به باللغة الإنجليزية "عائد للخشبة قريبًا".

وقابل متابعوه الخبر بترحاب كبير، كما هنأوه على عودته وقرب انفراج الأزمة التي عاشها طيلة السنوات الماضية.

وتمكن لمجرد رغم مشاكله مع القضاء الفرنسي واعتقاله لفترة بتهمة الاغتصاب، من الحفاظ على جمهوره وشعبيته، لاستمراره في إصدار أغان لاقت الكثير من النجاح.

ولم تنته محاكمة سعد لمجرد في فرنسا بعد، لكن يبدو أن القضاء الفرنسي سمح في آخر جلسة باستئناف سهراته، رغم أنه ما يزال قانونيًا في حالة سراح مؤقت ،وممنوع عليه مغادرة التراب الفرنسي إلا بإذن كما حصل في زيارته السابقة للمغرب، كما منع من الإدلاء بأي تصريح صحفي، لاسيما في ما يخص محاكمته.

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