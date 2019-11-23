لجنة التعديلات الدستورية تعقد اجتماعا في مجلس النواب

2019/11/23 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقدت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، اليوم السبت، اجتماعا في مقرها داخل بناية مجلس النواب.

وقال مراسل "الغد برس" ان لجنة التعديلات الدستورية، تعقد الان اجتماعا في مقرها داخل بناية مجلس النواب، لمناقشة تعديل الدستور.

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