في ليلة ممطرة.. سرقة الحقيبة الزرقاء من

2019/11/23 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- أبلغت المغنية إيجي أزيليا صاحبة أغنية "فانسي" عن سرقة حلي بقيمة تتجاوز 366 ألف دولار من منزلهما في أتلانتا.

وأخبرت إيجي (29 عاما)، واسمها الحقيقي أميثيست كيلي، الشرطة أن لصا سرق أشياء تشمل خواتم ألماس قيمتها 70 ألف دولار وساعة ذهبية مرصعة بالألماس قيمتها 57 ألف دولار وخاتم خطبة من الألماس أيضا.

وقالت كيلي، للشرطة إنها كانت بمفردها في قبو المنزل المستأجر في أتلانتا في 15 نوفمبر تشرين الثاني عندما سمعت وقع أقدام في غرفة الطعام بالطابق الثاني.

وأضافت أنها كانت ليلة ممطرة وظنت أنه صديقها بلايبوي كارتي مغني الراب (23 عاما) بعدما تركت الباب الخلفي مفتوحا انتظارا لعودته.

وأبلغت كيلي وصديقها الشرطة في 17 نوفمبر تشرين الثاني بعدما اكتشفا اختفاء حقيبة جويارد زرقاء يحتفظان فيها بجميع مقتنياتها الثمينة.

وقالت كيلي إنهما استعرضا تسجيلات كاميرات المراقبة وشاهدا رجلا يدخل المنزل من الباب الخلفي قبل يومين في الساعة 09.51 مساء ويغادر بعد ثماني دقائق وبحوزته حقيبة.

وقال كارتر للشرطة إنه يعتقد أن المشتبه به كان مسلحا مضيفا أنه كان يرتدي قناعا داكنا وقفازين وفقا لما شاهده في التسجيل المصور.





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