بغداد تتصدر قائمة المدن “الأكثر إرهاقاً” في العالم وتأتي بالمرتبة الأولى

2019/11/23 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع The Spectator Index قائمة الدول الأكثر إرهاقًا في العالم لسنة 2018، حيث تصدرت العاصمة بغداد الترتيب.World’s most stressful cities, 2018.Baghdad Kabul Lagos Dakar Cairo Tehran Dhaka Karachi New Delhi Manila Damascus Caracas Mumbai Yaoundé 15.São Paulo World's most stressful cities, 2018.1.Baghdad2.Kabul3.Lagos4.Dakar5.Cairo6.Tehran7.Dhaka8.[…]

