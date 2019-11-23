2019/11/23 | 13:39

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الاستخبارات العسكرية تفكك خلية إرهابية من ١٧ عنصرا وتضبط مخبأ للم

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الاستخبارات العسكرية تفكك خلية إرهابية من ١٧ عنصرا وتضبط مخبأ للمتفجرات في الانبار

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