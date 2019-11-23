2019/11/23 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يستجوب اليوم وزير الصناعة ويناقش التعديلات الدستورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 13:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يستجوب اليوم وزير الصناعة ويناقش التعديلات الدستورية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يستجوب اليوم وزير الصناعة ويناقش التعديلات الدستورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).