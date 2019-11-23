إيران: العراق يستورد نحو 1200 ميغاواط كهرباء

2019/11/23 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن رئيس نقابة صناعة الكهرباء الايرانية بيام باقري، السبت، أن العراق يستورد بين 1100 الى 1200 ميغاواط كهرباء من ايران.

ونقلت وكالة "فارس" عن باقري قوله، إن “اجمالي صادرات ايران من الكهرباء الى دول الجوار تبلغ 1400 ميغاواط، حيث يتم توريد ايضا 100 ميغاواط لكل من باكستان وأفغانستان”.

وأضاف باقري، انه “وبحسب الخطة التنموية السادسة (تنتهي سنة 2022 ) فان ايران تستهدف التحول لقطب لتصدير الكهرباء أو ممر رئيسي لها”.





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