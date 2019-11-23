محتجون يطلقون وسم “إغلاق بغداد” على مواقع التواصل الاجتماعي

2019/11/23 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق شباب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، وسم إغلاق بغداد، في خطوة لتصعيد الحركة الاحتجاجية من أجل الضغط على الحكومة لتلبية مطالب الشعب الحقة والابتعاد عن التسويف والمماطلة.رسالة المحتجون #اغلاق_بغداد – يا عراقي انتَ اذا بدون وطن ف انتَ صفر وطنك سندك ..– شباب الگبل يغيرون انظمة و ملوك بأيام احنه […]

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