القانونية النيابية تجتمع لمناقشة قانوني الانتخابات ومفوضيتها

2019/11/23 | 14:04

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر نيابي، السبت (23 تشرين الثاني 2019)، بان اللجنة القانونية، اجتمعت لمناقشة قانوني مفوضية الانتخابات، وانتخابات مجلس النواب.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة القانونية اجتمعت لمناقشة قانوني مفوضية الانتخابات وانتخابات مجلس النواب".





وكان المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، قد أكد، يوم الثلاثاء الماضي، أن قانوني الانتخابات والمفوضية اللذان أرسلا إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليهما، سينهيان احتكار القوى التقليدية للمشهد السياسي في البلاد.

وقال سعد الحديثي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة اثبتت جديتها فيما يتعلق بتطبيق الاصلاحات وارسلت الاسبوع الماضي قانون الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليهما".

وأضاف الحديثي، أن "القانونين مهمين للحياة السياسية التي تنتظم من خلال العملية الانتخابية، وقد أثبتنا جديتنا في القيام بتعديلات جوهرية من خلال ارسال القانونيين"، معرباً عن امله بأن "يتم تشريع القانونيين في مجلس النواب، الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في مسار العمل الانتخابي وانهاء احتكار القوى التقليدية للمشهد السياسية".

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر برلماني، السبت (23 تشرين الثاني، 2019) وزير الصناعة، صالح الجبوري، لن يحضر جلسة استجوابه في البرلمان بسبب شموله بالتعديل الوزاري.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "وزير الصناعة، صالح الجبوري، اعتذ

بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، السبت (23 تشرين الثاني 2019) على جدول أعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم، والذي يتضمن التقرير الأول للجنة التعديلات الدستورية، واستجواب وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري.

وتضمنت الوثيقة التي حصلت

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت كتلة الحكمة المعارضة، السبت (23 تشرين الثاني 2019)، استجواب وزير الصناعة والمعادن، صالح الجبوري، خلال جلسة البرلمان لهذا اليوم.

وقالت الكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة النيابية

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