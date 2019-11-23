فيديو..لحظة اغتيال الشيخ عامر المرشدي في العراق

2019/11/23 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل الإعلام العراقية اليوم مقطع فيديو للحظة اغتيال مسلحين للعضو السابق في مجلس محافظة بابل، الشيخ عامر المرشدي ونجله....

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