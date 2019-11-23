الخامنئي وعملائه في العراق ولبنان في مزبلة التأريخ

2019/11/23 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش هناك العديد من القواسم المشتركة بين النظامين الايراني والعراقي، فكلا البلدين يحكمها مرجع ديني وهو من يصدر الأوامر الى رئيس الحكومة، ولا يستطيع الأخير ان ينحرف عنها قيد...أكمل القراءة ←

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