صراع الأجيال والحول العقلي

2019/11/23 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر الكرخي كاد يجمع الباحثون في علم الاجتماعي على ان الاحتجاجات في العراق هي صراع بين جيلين ، الأول لم يصوت على الدستور ولم يشارك في الانتخابات ونشأ بجو الانفتاح...أكمل القراءة ←

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