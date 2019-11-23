لحظة اغتيال ملثمين لمسؤول عراقي سابق أمام أنظار نجله

2019/11/23 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر ناشطون عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر لحظة اغتيال العضو السابق في مجلس محافظة بابل عامر المرشدي أمام أنظار نجله.

وسجلت كاميرات المراقبة لحظة اعتراض سيارة المسلحين الملثمين لمركبة المسؤول السابق، قبل أن يخرج منها ويتلقى عدة رصاصات أردته قتيلا على الفور.

وكما أظهر الفيديو، حاول نجل المرشدي مواجهة المسلحين والتعرف عليهم، فأطلقوا عليه النار لكنه نجا من الموت.

ومع اندلاع الاحتجاجات المنددة بالفساد في العراق منذ بداية أكتوبر الماضي، كثرت حالات الاغتيال التي يشير الناشطون إلى وقوف ميليشيات الأحزاب المرتبطة بإيران وراءها.

ويوم السبت نجا الناشط العراقي جواد الحريشاوي من محاولة اغتيال في محافظة ميسان وهو من الوجوه المعروفة في تأييد المظاهرات وتنظيمها.

واغتال مسلحون مجهولون منذ أسبوع الناشط المدني والداعم للتظاهرات عدنان رستم في منطقة الحرية بالعاصمة العراقية بغداد.

وقتل مسلحون في السابع من الشهر الجاري الناشط المدني أمجد الدهامات، الذي يعد أحد أبرز قادة التظاهرات الشعبية في محافظة ميسان جنوب العراق.

وفي بداية الشهر الماضي، قُتل الناشط ورسام الكاريكاتير العراقي حسين عادل وزوجته سارة على يد مسلحين اقتحموا منزلهما في مدينة البصرة جنوبي العراق.

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