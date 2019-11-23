سواريز يلمح لوجهته المقبلة حال رحيله عن برشلونة

2019/11/23 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ألمح مهاجم الفريق الأول لنادي برشلونة، لويس سواريز، عن وجهته المقبلة في حالة الرحيل عن الفريق الكتالوني في المستقبل مع وجود تكهنات عديدة حول مصيره بسبب انخفاض مستواه الفني والبدني.

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