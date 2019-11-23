2019/11/23 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، منح الطلبة المتقدمين للقبول في الجامعات والكليات الاهلية تمديداً ليومي الاحد والاثنين المقبلين للتسجيل سواء الطلبة الاصلاء {المقبولين} او الاحتياط الذين ستصعد اسمائهم في برنامج القبول .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تمدد التسجيل في الكليات الاهلية ليومي الاحد والاثنين المقبلين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تمدد التسجيل في الكليات الاهلية ليومي الاحد والاثنين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).