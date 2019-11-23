شرطة كربلاء تصدر بيانا بشأن الجثة التي وجدت بصندوق سيارته

2019/11/23 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كربلاء

أصدرت قيادة شرطة كربلاء، بيانا بشأن الجثة التي وجدت بصندوق سيارته.

وقالت القيادة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم السبت، إن

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