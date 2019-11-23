مولانا دخيلك طوختها

2019/11/23 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:موفق الخطاب خطيب المنبر الناطق بإسم المرجعية في #النجف #الكربلائي يحذر من زوال الحكم بسبب سفك الدماء ولا يتطرق للحكومة الفاسدة وللأسباب التي دفعت الشعب للتلاحم والإنتفاضة بوجه الطغاة! معقولة...أكمل القراءة ←

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