فائق الشيخ علي ينشر محادثات لتسقيط التظاهرات من مجموعة الكترونية لممثلي الشعب!

2019/11/23 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخيلوا معي:هذه السموم التي تقرأونها أدناه تُنشَر وتُرَوَّج على گروب لممثلي الشعب، من أجل تسقيط التظاهرات والمتظاهرين!أية أدوار قذرة يمارسها البعض ضد إرادة أبناء شعبه؟ثم مَنْ هو كاتب هذا المنشور؟ وأين نُشِرَ بالأساس قبل أن ينسخه البعض أو يعيد نشره في المواقع؟ pic.twitter.com/2sCHguUtM3 — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) November 23, 2019

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