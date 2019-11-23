روسيا تطلق إنتاج أول سيارة كهربائية وبسعر منافس جدا

2019/11/23 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الصناعة والتجارة في روسيا دينيس مانتوروف، عن إطلاق إنتاج سيارة كهربائية روسية من طراز Zetta في الربع الأول من العام المقبل.

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