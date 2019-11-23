التعليم العالي تمدد التسجيل في الكليات الاهلية ليومي الاحد والاثنين المقبلين

2019/11/23 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،اليوم السبت، منح الطلبة المتقدمين للقبول في الجامعات والكليات الاهلية تمديداً ليومي الاحد والاثنين المقبلين للتسجيل سواء الطلبة الاصلاء ( المقبولين ) او الاحتياط الذين

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