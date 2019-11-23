عبدالله أبو شرخ - بكائية على أطلال غزة الموسيقية !

2019/11/23 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_أبو_شرخ بفتوى من بعض الموتورين في غزة، وهجوم من المرضى الذين يعتقدون أن لهم مرتبة الآلهة ..هاجرت فرقة " صول باند " التي نثرت الفرح في ميادين غزة، بعد سنوات من الجفاف والموت والبشاعة !" صول باند " هي فرقة محلية من قطاع غزة تغني الألحان التراثية بتوزيع إبداعي جديد، واللافت أن الفتاة رهف شمالي، الأنثى الوحيدة بالفرقة، غير محجبة، لكن بشكل غير استفزازي ولا استعراضي، بل بمشهد ينضح بالعفوية والجمال والفرح ......

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