فالح مهدي - خمسة وخمسون طعنة في ظهر العراق

2019/11/23 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فالح_مهدي قبل عدة أيام قدمت قناة السومرية وعبر برنامجها المناورة ( الحلقة 53) ،ندوة كان عنوانها " تعديل الدستور إبقاء بمعروف أو تدويل بإحسان " وبتاريخ 12 -11- 2019 كانت تلك الندوة التي أدارها الصحفي غزوان جاسم على درجة كبيرة من الأهمية ، بيد إنها مرت مرور الكرام ولم يعرها احد ذكراً .لقد دعي الى تلك الندوة ثلاثة شخصيات ، اثنان سياسيان هما السيدان محسن السعدون ( ممثلاُ عن الأكراد ) والسيد كاظم ......

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