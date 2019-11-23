الدفاع التركية تعلن مقتل 5 عناصر من حزب العمال داخل العراق

2019/11/23 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل خمسة عناصر من حزب العمال الكوردستاني داخل العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، ان اربعة عناصر من حزب العمال الكوردستاني قتلوا في منطقة "زاب"، وآخر في منطقة "سينات- هفتانين".

وأكدت الوزارة في بيانها استمرار العمليات ضد حزب العمال الكوردستاني داخل العراق.

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