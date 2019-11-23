نجم الجبوري يرشح نفسه لمنصب محافظ نينوى

2019/11/23 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش بر/ متابعةكشف النائب أحمد الجبوري، السبت، عن تقديم قائد عمليات نينوى السابق نجم الجبوري ترشيحه رسميا لمنصب محافظ نينوى.

وقال الجبوري، في تغريدة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رسمياً نجم عبدالله الجبوري يقدم ترشيحه لمنصب محافظ نينوى”، لافتا إلى “انسحاب اغلب المتقدمين للترشح، ‏احتراماً وتقديرًا لمواقفه الإنسانية والوطنية تجاه ابناء المحافظة”.

وأضاف، أن “مجلس المحافظة لديه فرصة اخيرة لتصحيح مسارهِ باختياره محافظاً لنينوى”.

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