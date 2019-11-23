2019/11/23 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعرب تحالف سائرون، اليوم السبت، عن رفضه لآلية توزيع المقاعد في قانون الانتخابات الذي قرأه البرلمان قراءة أولى الثلاثاء الماضي، معتبرةً أن نظام الدائرة الواحدة في القانون “أمر غير صحيح”.وقال النائب عن التحالف صادق السليطي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب وحضره نواب عن سائرون: “نود إطلاع أبناء الشعب على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون النيابية ترفض “الدائرة الواحدة” وآلية توزيع المقاعد بقانون الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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