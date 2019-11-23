2019/11/23 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، السبت (23 تشرين الثاني 2019)، افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي امام حركة ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المنافذ الحدودية تعلن افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي امام حركة المسافرين من العراق الى ايران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المنافذ الحدودية تعلن افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي امام حركة المسافرين من العراق الى ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).