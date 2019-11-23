2019/11/23 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة كربلاء: الجثة التي عثر عليها داخل صندوق سيارة حادث جنائي لايرتبط بالتظاهرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 15:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء: الجثة التي عثر عليها داخل صندوق سيارة حادث جنائي لايرتبط بالتظاهرات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء: الجثة التي عثر عليها داخل صندوق سيارة حادث جنائي لايرتبط بالتظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).