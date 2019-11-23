الإعلام الأمني:تفجير انفاق والعثور على وثائق لداعش الارهابي في الشرقاط

2019/11/23 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوة من مكافحة الارهاب ،اليوم السبت، ثلاثة انفاق وعثرت على مطبوعات ووثائق لعصابات داعش الارهابي خلال واجب تفتيش في قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين.

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