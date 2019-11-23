2019/11/23 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يشارك اربعة حكام عراقيون في بطولة الخليج التي ستقام في قطر للمدة من 16 من تشرين الثاني الجاري ولغاية الثامن من شهر كانون الاول المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربعة حكام عراقيين يشاركون ببطولة الخليج) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربعة حكام عراقيين يشاركون ببطولة الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).